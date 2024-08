- Un maestro di nuoto per un mini-ippopotamo di Berlino è richiesto

Bagni con mini-ippopotami, Costruzione di piccole culle per i panda, o Rilascio di cavalli selvaggi in natura: Lo Zoo, Tierpark e Acquario di Berlino cercano nuovi dipendenti per questi e altri lavori. "Stiamo attualmente cercando esperti custodi degli animali nelle aree degli rinoceronti, dell'acquario e della regione himalayana, disposti a dare una mano e approcciare il proprio lavoro con passione, empatia ed entusiasmo", ha spiegato Christan Kern, Direttore Zoologico dello Zoo e Tierpark Berlin, secondo un comunicato stampa. Si cercano anche cassieri, aiutanti giardinieri o elettricisti.

Ad esempio, si cercano bagnini per aiutare il mini-ippopotamo di due mesi ad ambientarsi nell'acqua, come ha annunciato il Giardino Zoologico. Il mini-ippopotamo ancora senza nome sta attualmente imparando ad adattarsi all'acqua più profonda. Gli ippopotami non nuotano, ma si muovono nell'acqua spingendosi dal fondo.

Certo, la madre Debbie è presente in acqua, ma ci sono anche i custodi degli animali che aggiungono gradualmente più acqua alla vasca, ha detto la portavoce dello Zoo Philine Hachmeister. L'acqua è attualmente alta circa fino al ginocchio e la piccola ippopotamo nata il 3 giugno deve allungare il collo per tenere il naso fuori dall'acqua. "Ha ancora bisogno di un po' di pratica".

Coloro che si candidano come custodi degli animali sono anche responsabili dell'addestramento degli animali. Leoni marini, scimmie e leoni, ad esempio, vengono addestrati da Hachmeister in modo che trattamenti più piccoli come i prelievi di sangue possano essere effettuati senza anestesia. I leoni, ad esempio, estendono la coda sotto la recinzione per fare il prelievo di sangue, ha descritto la portavoce.

E gli esami ecografici della possibile panda incinta Meng-Meng vengono effettuati anche senza anestesia, secondo la portavoce dello zoo. L'animale viene addestrato a tenere la pancia. Nei sigilli, vengono controllati i denti, gli occhi e il pelo in questo modo. Gli animali sono agili e curiosi - l'addestramento è anche una forma di arricchimento, ha detto la portavoce.

Secondo il comunicato stampa, ci sono circa 25.000 animali che vivono negli Zoo, Tierpark e Acquario. Circa 200 custodi degli animali addestrati si occupano di loro. Kern ha spiegato, "Lavorare con gli animali significa essere in servizio 365 giorni all'anno, in qualsiasi condizione meteorologica. Ciò richiede un certo grado di flessibilità e fitness fisica".

