Un legislatore statale si scusa dopo aver espresso commenti omofobici e xenofobi nei confronti di un agente di polizia durante un arresto per guida in stato di ebbrezza

Il 15 dicembre, il rappresentante repubblicano Nico Rios è stato arrestato e denunciato per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di guida in stato di ebbrezza e contenitore aperto, secondo un rapporto del Dipartimento di polizia di Williston.

Rios è stato fermato dalla polizia intorno alle 23:30 dopo che il suo veicolo non è riuscito a rimanere nella sua corsia, secondo il rapporto della polizia.

Gli agenti hanno condotto un test del nistagmo orizzontale, un test di camminata e di rotazione e un test di posizione su una gamba sola, durante il quale Rios ha mostrato un "eloquio confuso e problemi nella costruzione di frasi", si legge nel rapporto della polizia.

Nel rapporto, uno degli agenti di polizia ha scritto che durante il test Rios è diventato "verbalmente offensivo, omofobico, razziale e discriminatorio" nei suoi confronti.

Rios è stato arrestato dopo aver rifiutato di sottoporsi al test di screening, si legge nel rapporto.

"Inebriato o meno, le mie azioni e le mie parole nei confronti delle forze dell'ordine quella notte erano assolutamente inaccettabili", ha dichiarato il deputato Rios in una dichiarazione alla CNN. "Erano solo due poliziotti che stavano facendo il loro lavoro per tenere al sicuro la comunità quando mi hanno incrociato in una notte in cui avevo deciso di comportarmi come un idiota. Non hanno fatto nulla per meritare qualsiasi tipo di mancanza di rispetto. Lo devo a me stesso, al mio distretto e a tutti e mi riprometto di fare in modo che questo non accada mai più".

Il video della videocamera rilasciato la notte dell'incidente mostra Rios fare queste osservazioni durante l'arresto e durante il tragitto verso il carcere.

Rios ha chiamato uno degli agenti con un insulto omofobico durante il blocco del traffico e in seguito ha fatto notare la nazionalità di un agente dal retro del veicolo della polizia. Quando il rappresentante dello Stato ha chiesto informazioni sul suo accento, l'agente ha detto a Rios di essere "originario dell'Inghilterra", e Rios ha poi affermato che l'Inghilterra è stata "conquistata" dagli immigrati.

"Mi arrestate per aver guidato fino a casa mentre la gente entra nel vostro Paese e stupra le vostre donne? E sono io il cattivo?". Si sente Rios dire nel filmato, tra gli altri commenti.

Il legislatore ha anche minacciato di chiamare il procuratore generale Drew Wrigley mentre era seduto sul retro della macchina della polizia. La CNN ha contattato l'ufficio del procuratore generale per un commento.

"Dopo questa notte, sento di dover sottolineare il mio impegno completo e totale nel sostenere le forze dell'ordine", ha dichiarato Rios nella sua dichiarazione. "Ho commesso un grosso errore e sono veramente dispiaciuto".

Il prossimo appuntamento in tribunale di Rios è fissato per il 4 gennaio, secondo il rapporto della polizia. Le informazioni sul caso di Rios non sono elencate nel database online dei tribunali del North Dakota e la CNN non ha ricevuto risposta alla nostra richiesta sullo stato del suo caso durante il fine settimana.

La CNN ha contattato il Partito Repubblicano del North Dakota per un commento domenica, ma non ha ricevuto risposta.

