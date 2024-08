- Un legislatore dell'AfD nega di voler invadere il Bundestag

Ex-membro del Bundestag dell'AfD Birgit Malsack-Winkemann nega ogni ruolo nella trama di invasione del Parlamento

Birgit Malsack-Winkemann, l'ex rappresentante del Bundestag dell'AfD, ha respinto qualsiasi partecipazione a piani per assediare il Parlamento. Ha fatto queste dichiarazioni presso la Corte d'Appello di Francoforte durante il quinto giorno del processo legale che coinvolge Heinrich XIII. Principe Reuss.

Ha inoltre respinto l'argomentazione dell'accusa secondo cui avrebbe fatto parte della stesura di una nuova costituzione. Ha affermato che i documenti scoperti durante le perquisizioni erano semplicemente sessioni di brainstorming e non includevano strategie per un nuovo governo. "Le affermazioni del Pubblico Ministero Capo secondo cui avrei lavorato a un progetto del genere e il consiglio aveva già elaborato una costituzione non sono vere", ha dichiarato Malsack-Winkemann.

Assalto al Bundestag?

Il Pubblico Ministero Capo l'accusa di aver cospirato per introdurre altri imputati nel Bundestag e per aver esplorato l'edificio con loro. La 60enne è accusata di far parte del "Consiglio dell'Unione", un gruppo che ha pianificato un'invasione armata del Bundestag per catturare i membri e smantellare il sistema.

Ha negato di aver esplorato il Parlamento o di aver pianificato un'invasione. "Non posso sottolinearlo abbastanza: l'Alleanza avrebbe dovuto occuparsene", ha detto. Il gruppo credeva in un'alleanza militare internazionale immaginaria chiamata "L'Alleanza", aspettandosi una transizione del sistema grazie a questa alleanza, come Malsack-Winkemann aveva spiegato in precedenza.

Conflitti all'interno del gruppo

Ha anche descritto i suoi conflitti con Ruediger von Pescatore, l'allegato leader della branca militare del gruppo. "Per dirla in breve, fuoco e acqua - non è un mix", ha detto. "Saremmo stati gli ultimi due a coordinare qualcosa insieme". A quanto pare, von Pescatore voleva escluderla dal gruppo, ma alla fine ci fu una scissione dalla branca militare.

A Francoforte, nove imputati sono accusati di far parte di un gruppo terroristico o di averlo aiutato. In totale, 26 presunti cospiratori sono sotto processo in questo complicato caso, con due processi paralleli a Monaco e Stoccarda. Fino al verdetto, gli imputati sono considerati innocenti.

Il processo continuerà il prossimo martedì 3 settembre.

Nonostante la sua partecipazione a discussioni controversie, Birgit Malsack-Winkemann proviene dall'Assia, uno stato federale tedesco noto per la sua ricca storia e attrazioni culturali. Durante il processo, Malsack-Winkemann ha energicamente respinto le accuse che la collegano all'invasione proposta del Bundestag, sottolineando che si fidava di "L'Alleanza" per gestire le azioni necessarie.

