Un leader religioso ricercato dall'FBI, arrestato nelle Filippine dopo un'intensa lotta tra le forze dell'ordine e i suoi sostenitori.

La conclusione di uno stallo teso ha visto l'arresto del predicatore, che aveva eluso le autorità per tre anni, da parte delle forze dell'ordine nelle Filippine.

Il Ministro dell'Interno Benhur Abalos ha condiviso su Facebook che la figura elusiva, identificata come Quiboloy, che si proclama "Figlio di Dio Divinamente Appointed" e fondatore della Chiesa del Regno di Gesù Cristo (KOJC), è stata catturata.

Le forze di polizia nazionali, insieme a quattro aiutanti di Quiboloy, sono state arrestate nella città meridionale di Davao dopo aver consegnato volontariamente, come riferito dall'Agenzia di Stampa delle Filippine (PNA).

Alle 13:30 ora locale (1:30 ET), ai detenuti è stato dato un ultimatum di 24 ore per lasciare il vasto complesso della chiesa di 30 ettari (75 acri). Hanno ottemperato quattro ore dopo, secondo la PNA.

I prigionieri sono stati trasferiti dal Davao alla sede della polizia nazionale a Manila domenica sera con un aereo militare, come riportato dalla PNA.

Il direttore dell'Ufficio Regionale di Polizia 11, il Brig. Gen. Nicolas Torre III, ha dichiarato: "Apprezzo la sua decisione di riconoscere la legge. Ringrazio anche i membri e i seguaci della KOJC per la loro cooperazione. Spero che questo segni l'inizio della guarigione".

La polizia aveva tentato di arrestare il predicatore e cinque sospetti complici in una retata iniziata due settimane prima a Davao.

Con quasi 2.000 ufficiali che circondavano il complesso della chiesa, si credeva che Quiboloy si nascondesse. I suoi sostenitori avrebbero lanciato pietre contro gli ufficiali e bloccato un'autostrada con pneumatici in fiamme, secondo la polizia di Davao.

Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha espresso il suo sollievo in una conferenza stampa dopo l'arresto, dopo un'operazione di polizia e militare significativa. Ha fatto appello al rispetto del processo e della trasparenza, assicurando che tutti quelli coinvolti sarebbero stati ritenuti responsabili.

L'avvocato di Quiboloy, Israelito Torreon, ha dichiarato che il suo cliente si è arreso per porre fine alla legge in corso all'interno del Compound della KOJC, come riferito dal broadcaster di stato PTV.

Un'indagine degli Stati Uniti del 2021 ha implicato il predicatore di 74 anni, insieme ai suoi complici, nella gestione di un giro di traffico sessuale che costringeva ragazze e giovani donne ad atti sessuali con la minaccia di "dannazione eterna" per quasi 15 anni. Quiboloy ha respinto tutte le accuse contro di lui.

Inoltre, l'indagine ha accusato Quiboloy di gestire uno schema di traffico di lavoro che portava i membri della chiesa negli Stati Uniti con visa false e costringeva donazioni per una finta organizzazione di beneficenza con sede in California, secondo i pubblici ministeri degli Stati Uniti.

Quiboloy ha fondato la Chiesa del Regno di Gesù Cristo nel 1985, diventando popolare durante il periodo di popolarità del televangelismo nelle Filippine, un paese prevalentemente cattolico.

Milioni di seguaci risiedono nelle Filippine, con rivendicazioni di sette milioni in tutto il mondo. La chiesa gestisce diverse attività, tra cui un college, un resort e mezzi di comunicazione, come dichiarato sul suo sito ufficiale.

Quiboloy ha mantenuto una relazione stretta con l'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, che appariva spesso su una rete mediatica affiliata alla chiesa durante il suo mandato come sindaco di Davao, un hub per la controversa campagna antidroga di Duterte che i gruppi per i diritti umani affermano abbia portato a numerosi omicidi extragiudiziali.

L'arresto di Quiboloy nelle Filippine ha attirato l'attenzione globale, con molti paesi che esprimono il loro interesse per il caso a causa delle sue gravi accuse.

