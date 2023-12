Un leader dei diritti civili sostiene che i lavoratori della AMC hanno ignorato la sua disabilità quando lo hanno cacciato da un cinema della Carolina del Nord

In una conferenza stampa tenutasi venerdì, il vescovo William Barber, 60 anni, ha dichiarato che la situazione con il personale del teatro non sarebbe mai dovuta degenerare e che ritiene che l'incidente sia una violazione dei suoi diritti ai sensi del 14° emendamento, che protegge i diritti civili degli americani.

Parlando con i giornalisti a Greenville, nella Carolina del Nord, dove si è verificato l'incidente, Barber ha anche fornito nuovi dettagli, affermando di essere stato uno degli individui che ha chiamato il 911 perché si sentiva insicuro per come veniva trattato dal personale del teatro.

Il leader dei diritti civili ha detto che il personale del teatro gli ha chiesto di lasciare la proiezione de "Il colore viola" a causa di una sedia speciale che ha tentato di usare nella sezione disabili del teatro, come ha riferito in precedenza la CNN.

Barber, che in passato è stato presidente della sezione NAACP della Carolina del Nord, ha dichiarato di soffrire di spondilite anchilosante, un tipo di artrite con cui ha avuto a che fare per decenni. Di conseguenza, cammina con due bastoni e usa una sedia speciale per alleviare il disagio quando è seduto, ha dichiarato alla CNN. Nel video dell'incidente condiviso da Barber con la CNN, la sedia sembra avere uno schienale e non avere braccioli.

Per quanto riguarda il fattore razziale, Barber ha detto che il personale dell'AMC "non era bianco", sottolineando che "il male è solo male", indipendentemente dal colore della pelle.

"Non si sarebbe dovuta creare una situazione di escalation della polizia, né si sarebbe dovuto minacciare di essere accusati di violazione di domicilio", ha detto Barber.

Il Dipartimento di Polizia di Greenville ha confermato che gli agenti sono arrivati all'AMC Fire Tower 12 dopo aver ricevuto una chiamata per violazione di domicilio. Gli agenti hanno dichiarato che un cliente stava discutendo con i dipendenti e questi ultimi volevano che il cliente fosse allontanato.

Dopo una conversazione con Barber, quest'ultimo ha accettato di lasciare volontariamente il cinema e non è stata sporta alcuna accusa, secondo un comunicato della polizia di Greenville.

Barber ha detto che la visita alla matinée del giorno dopo Natale era stata programmata come un ricordo speciale con la madre novantenne. Barber ha detto di averla dovuta lasciare con un assistente quando gli è stato chiesto di lasciare il cinema o di rischiare l'arresto.

Uno dei gestori ha detto: "Qual è il problema?"", ha ricordato Barber.

"Che problema c'è? I diritti civili e i diritti dei disabili sono una questione importante", ha detto.

Barber sostiene che le azioni dei lavoratori sono andate contro il Titolo 3 dell'Americans with Disabilities Act, "che prescrive la discriminazione sulla base della disabilità e degli alloggi pubblici", ha detto.

I rappresentanti della AMC hanno dichiarato in una dichiarazione ottenuta dall'affiliata della CNN WITN di essersi scusati con Barber.

"Il presidente e amministratore delegato della AMC, Adam Aron, gli ha già telefonato e ha in programma di incontrarlo di persona a Greenville, NC, la prossima settimana per discutere sia di questa situazione che delle buone opere in cui il vescovo Barber si è impegnato nel corso degli anni", si legge nel comunicato. "Stiamo anche rivedendo le nostre politiche con i nostri team di teatro per contribuire a garantire che situazioni come questa non si ripetano".

Barber ha detto che incontrerà i rappresentanti della AMC martedì.

Nel 1993 Barber si è unito alla Greenleaf Christian Church di Goldsboro e nei tre decenni successivi è diventato famoso per il suo lavoro che affronta temi come la povertà, la disuguaglianza e il razzismo. È stato presidente della sezione NAACP della Carolina del Nord dal 2005 al 2017.

