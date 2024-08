- Un lavoratore forestale è stato trovato morto nella foresta.

Un boscaiolo ha scoperto un uomo morto in una foresta vicino a Zella-Mehlis (distretto di Schmalkalden-Meiningen). Il corpo è stato trovato mercoledì mattina, come hanno riferito le autorità. Si presume che l'uomo fosse sulla cinquantina. La sua età esatta era inizialmente ignota. La polizia criminale sta indagando sulla causa del decesso. Al momento si sospetta che l'uomo avesse problemi di salute. L'uomo era probabilmente intento a fare attività fisica, poiché indossava abbigliamento sportivo. In precedenza, MDR aveva riferito della scoperta.

Il boscaiolo ha immediatamente informato le autorità a causa dell'improvvisa situazione, trattandola come un'emergenza. A causa dei suoi problemi di salute, potrebbe essere stato necessario l'intervento medico, il che potrebbe spiegare la situazione di emergenza.

