Un lavoratore della Hansa Rostock ha rubato con successo 100.000 euro dalla cassaforte.

In primavera del 2023 è stato rivelato che un dipendente del club di calcio Hansa Rostock aveva sottratto circa 100.000 euro da un sicuro. Questa sconcertante scoperta è stata resa pubblica in un articolo pubblicato dall'"Ostsee-Zeitung". Le indagini hanno poi rivelato che il colpevole, un individuo di 28 anni, era già stato condannato dal tribunale locale di Rostock.

Secondo la portavoce della procura di Rostock, il dipendente ha ammesso, attraverso il suo rappresentante legale, di aver rubato la consistente somma dal sicuro situato nell'ufficio del club, mentre la Hansa era ancora in competizione nella 2ª Bundesliga. Purtroppo, al momento il club si trova al 19º posto nella 3ª lega, avendo ottenuto solo due punti dalle prime quattro partite.

Accesso al sicuro

La procura ha sostenuto che i furti si sono verificati tra settembre 2022 e maggio 2023. Il dipendente in questione era in possesso di una chiave del sicuro. All'inizio, il club non ha risposto alla richiesta di commento dell'agenzia di stampa tedesca.

Da dove proveniva tutto questo denaro? Secondo le fonti del club, il CEO Robert Marien e la sua squadra di gestione all'epoca non erano a conoscenza della somma e ne sono rimasti sorpresi dalla sua scoperta. Si vociferava che il denaro fosse stato donato da un membro della Hansa, senza il consenso del consiglio, e fosse stato inizialmente conservato nel sicuro. La procura non è stata in grado di verificare se questa fosse l'unica donazione da un membro del club.

Inizialmente, la Hansa ha scelto di non presentare denuncia, affidandosi invece al colpevole per il rimborso dell'importo rubato a rate. Tuttavia, questo piano non si è materializzato, portando il club a presentare infine una denuncia alle autorità. Nel gennaio dell'anno in corso, il tribunale locale di Rostock ha confermato la sentenza penale. Il tribunale ha stabilito che il colpevole era idoneo a una pena detentiva di un anno, sospesa per un periodo di due anni. All'individuo è stato ordinato di restituire il denaro rubato.

