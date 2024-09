Un lavoratore del carbone delinea le condizioni per la formazione di alleanze

Nelle prossime settimane e mesi, le coalizioni devono prendere forma in base ai risultati delle elezioni nel Brandeburgo, nella Turingia e nella Sassonia. La fazione guidata da Sahra Wagenknecht potrebbe essere cruciale in questo processo. Wagenknecht è stata chiara sui suoi punti non negoziabili.

Durante un podcast per il "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Wagenknecht ha sottolineato che l'accordo di coalizione per questi stati deve fortemente condannare il dispiegamento di missili a raggio intermedio degli Stati Uniti in Germania. Ha anche suggerito l'inclusione di una clausola che esorta il governo federale a cessare di fare affidamento su interventi militari e distribuzione di armi.

L'alleanza guidata da Wagenknecht è riuscita a ottenere numeri a due cifre nei tre stati federali orientali, rendendoli cruciali per la formazione di governi di maggioranza. Nella Turingia e nella Sassonia, la CDU sta valutando un'alleanza con il BSW, mentre nel Brandeburgo, l'SPD sta facendo lo stesso. Tuttavia, la posizione del BSW contro la fornitura di armi all'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia, e contro il dispiegamento di missili USA potrebbe rappresentare un ostacolo.

Durante il podcast FAZ, Wagenknecht ha menzionato che sarebbe senza dubbio la candidata principale del BSW nelle prossime elezioni nazionali. Non ha ancora deciso se si candiderà anche per la posizione di candidata cancelliere, che sarà decisa più vicino alle elezioni. In primavera, aveva accennato alla possibilità di diventare candidata cancelliere.

SPD e CDU tedesche seguono da vicino le richieste di Wagenknecht. Nel Brandeburgo, l'SPD (32) e il BSW (14) insieme controllano 46 dei 88 seggi nel nuovo parlamento regionale. Il BSW non ha ancora deciso su un governo congiunto nel Brandeburgo. Le associazioni statali della CDU nella Turingia e nella Sassonia potrebbero richiedere il sostegno del partito di Wagenknecht nella formazione di un governo congiunto.

La CDU nella Turingia e nella Sassonia potrebbe aver bisogno del sostegno de "Il Sinistra", guidata da Sahra Wagenknecht, per formare un governo di maggioranza, alla luce della loro posizione contro la fornitura di armi all'Ucraina e il dispiegamento di missili USA. Nel suo podcast FAZ, Wagenknecht ha sottolineato che un accordo di coalizione negli stati federali orientali deve condannare il dispiegamento di missili a raggio intermedio degli Stati Uniti in Germania.

