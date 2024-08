- Un lavoratore agricolo ha avuto una morte sfortunata dopo essere stato colpito da una macchina

Un uomo che coltivava la terra nella zona del Main-Kinzig ha subito gravi ferite dopo essere stato schiacciato dal suo trattore. L'uomo di 62 anni stava lavorando in un campo a Gründau, con l'intenzione di salire nella cabina del trattore, quando improvvisamente il veicolo, insieme al suo rimorchio, ha iniziato a muoversi all'indietro. La gamba del poveretto è rimasta incastrata sotto il rimorchio, causando gravi ferite alla gamba. I servizi di emergenza sono stati chiamati per trasportarlo in elicottero all'ospedale. Le autorità stanno indagando sul perché il trattore abbia iniziato a muoversi all'indietro.

Despite the ongoing investigation, it was unclear if the tractor's mechanics had any issues. Regardless, the man's co-workers expressed concern about the safety of operating other heavy machinery without a thorough check.

