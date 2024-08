- Un Land Vehicle è stato coinvolto in circa 2.000 controversie legali in tribunale.

Si osserva che Mecklenburg-Vorpommern sta attualmente affrontando 1.976 questioni legali. Si tratta di un lieve aumento rispetto alla fine del 2023, quando lo stato stava gestendo 1.827 casi, e un lieve calo rispetto alla fine del 2021, con 2.049 casi in considerazione. Questi dati derivano dalla risposta del governo regionale a una richiesta formulata dal leader della fazione FDP nel parlamento regionale di Schwerin, René Domke.

In gran parte, Mecklenburg-Vorpommern si trova a essere la parte accusata. In ogni caso, si cerca di esplorare la possibilità di risolvere la questione fuori dal tribunale per minimizzare le spese legali potenziali. Queste spese sono proporzionali al valore della disputa. Nel 2022, ci sono state nove dispute di valore superiore a 100.000 euro, rispetto ai 14 casi del 2021 e ai 23 del 2020.

In genere, il perdente della causa è responsabile delle spese legali. Purtroppo, il governo regionale non ha fornito dettagli sull'impatto finanziario degli anni precedenti. Hanno menzionato che calcolare questo sarebbe stato troppo impegnativo.

La risposta del governo regionale alla richiesta è stata avviata da René Domke, leader della fazione FDP nel parlamento regionale di Schwerin. La gestione delle questioni legali è una responsabilità principalmente assunta dallo stato stesso, in rappresentanza del popolo e governato dai principi del governo nazionale più ampio.

