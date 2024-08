- Un ladro viene catturato in mezzo a un volume dedicato alle bevande miste.

Fracasso del Ladro a Roma: Un'ossessione per la lettura si rivela un errore costoso

Durante un'effrazione a Roma, la passione di un uomo italiano per la letteratura è diventata la sua rovina. Un uomo di 38 anni, entrato illegalmente in un appartamento, si è immerso così tanto in un libro da non accorgersi dell'arrivo della polizia. Presumibilmente, aveva pensato che l'appartamento fosse vuoto a causa della stagione delle vacanze, ma un residente ha chiamato le autorità.

Titolo: "Ora Divina, Impiccagioni Eroi: L'Iliade sull'aperitivo"

All'arrivo della polizia, hanno trovato il ladro rilassato sul letto della camera da letto, ancora assorto nel libro. Vicino c'era una borsa contenente abbigliamento di design, presumibilmente destinato al furto.

Il libro sotto esame era "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo" ("Divine Hour, Heroic Hangs: The Iliad over Aperitivo"), una pubblicazione del 2021 di Giovanni Nucci, autore italiano noto. Questo libro si approfondisce nella mitologia greca.

L'autore ride del ladro letterario

Divertito dal ladro bibliofilo, Nucci, 54 anni, ha condiviso i suoi pensieri con il quotidiano "Il Messaggero": "È una storia strana ma umana". Il libro non è ancora stato tradotto in tedesco.

L'ossessione del ladro per la mitologia greca, evidente nella sua immersione in "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo", lo ha portato a non accorgersi della polizia che si avvicinava durante il furto, mostrando un insolito mix di letteratura e crimine.

Le indagini ambientali hanno collegato la borsa rubata a diversi negozi di lusso a Roma, indicando che il crimine avrebbe potuto evolversi in una serie se non fosse stato intercettato.

