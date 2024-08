- Un ladro salta dal balcone e ferisce un agente della polizia.

Sospettato di furto, un uomo ritenuto un borseggiatore ha tentato una rocambolesca fuga dal commissariato di polizia di Kottbusser Tor. A 35 anni, ha deciso di lanciarsi da un balcone, precipitando per più piani sulla Adalbertstraße, infliggendosi gravi ferite, secondo i resoconti della polizia. Si presume che abbia urtato una barriera metallica.

Gli agenti di polizia avevano fermato questo individuo e lo avevano scortato in stazione per verificare la sua identità. C'era un mandato in piedi per questo individuo per borseggio. Secondo la polizia, è riuscito a fuggire attraverso una finestra in una stanza degli interrogatori, poi si è lanciato sul balcone e si è tuffato verso il basso.

Nonostante si fosse inflitto gravi ferite alle gambe, ha continuato a fuggire. È stato inseguito per un po' prima di essere fermato dagli agenti. I paramedici hanno prestato le prime cure mediche sulla scena, poi è stato portato in ospedale.

