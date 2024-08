- Un ladro ha avuto un sfortunato incidente durante una fuga frettolosa, subendo gravi ferite.

Un uomo di 27 anni ha subito gravi ferite dopo un tentativo di fuga seguito a un incidente di furto in un supermercato nel quartiere Haslach di Friburgo, in mattinata. Secondo le autorità, l'uomo avrebbe rubato qualcosa dal supermercato, ma il tipo di merce rubata rimane sconosciuto, ha dichiarato un portavoce della polizia. Dopo il furto, l'uomo è scappato e ha tentato di attraversare una trafficata autostrada a più corsie, causando un incidente con un veicolo, secondo i resoconti della polizia. Ulteriori informazioni sull'incidente sono state trattenute. L'uomo ferito è stato portato in ospedale vicino.

La fuga affrettata dell'uomo ha causato danni significativi al veicolo coinvolto. A causa dell'incidente, il recupero dell'uomo in ospedale era previsto essere lungo, con possibili complicazioni dalle sue ferite iniziali.

