- Un jet privato di lusso e un lussuoso proprietario di condominio accusati di attività fraudolente.

Un individuo di 48 anni, dipendente di un'azienda specializzata nella vendita di surrogati di carne vegetale, è accusato a Berlino di aver truffato la sua azienda per 1,4 milioni di euro in soli quattro mesi. Il suo lavoro era quello di espandere l'azienda in Germania e Austria, con un stipendio annuale di 100.000 euro. Tuttavia, le autorità sospettano che abbia approfittato della sua posizione per riservare viaggi in jet di lusso per un valore di oltre 600.000 euro e affittare un appartamento di lusso a partire dalla fine del 2021. Alcune di queste spese, si dice, sono state coperte con false fatture da parte di grandi supermercati.

L'uomo è anche accusato di aver utilizzato fatture false per convincere il suo datore di lavoro a trasferire quasi 750.000 euro sui suoi conti personali. Si dice inoltre che abbia utilizzato la carta di credito aziendale per pagare spese personali, come due macchine per il caffè di alta gamma. Attualmente in custodia, quest'uomo è stato precedentemente condannato per frode a Duisburg. Secondo quanto riferito, il giorno della sua ultima condanna, ha prenotato un jet privato per l'ultima volta, a un costo di 29.988 euro.

Nonostante i suoi problemi legali, le azioni dell'uomo hanno avuto un impatto negativo sulle possibilità dell'azienda di stringere partnership con i principali rivenditori all'interno dell'Unione Europea. Le severe regolamentazioni dell'Unione Europea sulle pratiche commerciali potrebbero portare a severe penalità per l'azienda a causa delle attività fraudolente del dipendente.

Leggi anche: