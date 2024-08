- Un italiano nasconde la madre morta nel frigorifero.

Sull'isola mediterranea italiana di Sardegna, un uomo ha occultato la madre defunta in un frigorifero per anni, per continuare a percepire i benefici della sua pensione. Il 54enne residente a Sarroch ora rischia l'accusa di frode e occultamento di cadavere.

I resti della donna di 78 anni sono stati trovati dalle autorità durante un'indagine, scatenata dalle crescenti preoccupazioni dei vicini per la sua prolungata assenza. Il frigorifero si trovava al piano terra.

Si ipotizza che la donna sia morta da circa due anni. Potrebbe essere deceduta durante l'epidemia di COVID-19, probabilmente per cause naturali, secondo i resoconti dei media. Un'autopsia chiarirà la situazione. Si presume che il figlio abbia incassato diverse migliaia di euro con la frode.

Le autorità investigative hanno scoperto che l'assegno della pensione della madre è stato aggiunto al reddito dell'uomo. Nonostante la morte della donna, l'assegno è continuato a causa delle azioni del figlio.

