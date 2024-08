- Un islamista ha confessato: un bagno di sangue previsto al concerto di Taylor Swift

Un 19enne islamista aveva intenzione di compiere un massacro in un concerto di Taylor Swift in Austria, secondo le sue stesse dichiarazioni. Il simpatizzante dell'IS aveva fatto una piena confessione, ha detto il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franz Ruf del Ministero dell'Interno. È stato arrestato anche un 17enne. Anche se non ci sono altri sospetti in questo momento, le indagini nell'ambiente dei due continuano a tutto ritmo, ha detto Ruf.

I due giovani avevano pianificato di utilizzare esplosivi e armi da taglio per uccidersi e una grande folla, sia giovedì che venerdì, ha detto Omar Haijawi-Pirchner, capo del Servizio di Sicurezza e Informazione (DSN) nel Ministero dell'Interno federale. Il principale sospetto non aveva un biglietto per uno dei tre concerti allo stadio Ernst Happel nel Prater di Vienna. Dopo l'arresto dei due, l'organizzatore ha dovuto annullare i tre concerti di Swift a Vienna come misura precauzionale.

Migliaia di fan della 34enne megastar, che avevano viaggiato dagli Stati Uniti e dal Canada, erano inizialmente delusi. Molti erano in lacrime, avendo atteso lo spettacolo per mesi. Tuttavia, hanno anche espresso comprensione per la decisione dell'organizzatore data la situazione. Si prevedevano circa 170.000 fan per il tour Eras in Austria. Taylor Swift ha pianificato ulteriori concerti a Londra.

Una soffiata di un servizio segreto estero ha allertato le autorità sui piani. "La condivisione delle informazioni è cruciale, soprattutto nella lotta al terrorismo", ha detto Haijawi-Pirchner. La soffiata initially si riferiva a un possibile attentatore solitario, ma ulteriori informazioni hanno portato a una rete islamica nota. Il 19enne aveva fatto ricerche online sulla fabbricazione di bombe.

I piani sono stati scoperti all'ultimo momento. Il mercoledì, poco prima del primo concerto dal vivo della cantante statunitense a Vienna, la polizia ha scoperto un complotto per attaccare l'evento. Hanno arrestato il 19enne e il 17enne e hanno anche interrogato un 15enne che aveva contatti con il 19enne.

Il 19enne austriaco con radici familiari nei Balcani aveva lasciato il lavoro il 25 luglio, dicendo di avere qualcosa di grosso in mente, hanno detto le autorità. Poi ha intensamente preparato l'attacco pianificato. "Ha cambiato aspetto in modo evidente e si è adattato agli standard dell'IS", ha detto Ruf. Il sospetto aveva recentemente giurato fedeltà al capo attuale dell'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Secondo le autorità, il 17enne aveva lasciato la sua ragazza in preparazione all'attacco. Entrambi i sospetti hanno mostrato un chiaro cambiamento nel loro comportamento sociale.

Il 17enne è impiegato da una società che fornisce servizi ai spettatori allo stadio Happel. L'arresto è avvenuto mercoledì mentre il teenager si recava allo stadio, dove è stato fermato dalle forze speciali della polizia appena fuori dallo stadio. Finora non ha detto nulla sulle accuse. Un 15enne con radici turche è anche in custodia della polizia e sta siendo intensamente interrogato. È sospettato almeno di aver saputo dei piani terroristici del 19enne. L'entità del suo coinvolgimento è ancora in corso di indagine.

Esplosivi e Sostanze Chimiche

Durante una perquisizione della residenza del 19enne a Ternitz, a sud di Vienna, sono state sequestrate sostanze chimiche e dispositivi tecnici che indicavano "azioni preparatorie concrete", ha detto Ruf. Inoltre, è stata trovata una luce blu della polizia e un corno acustico della polizia, che potrebbero essere stati utilizzati per aiutare il sospetto a raggiungere o fuggire dal luogo del crimine.

Mentre gli arresti hanno minimizzato la minaccia immediata, c'è ancora una minaccia astratta con un rischio terroristico aumentato. L'Austria aveva innalzato il livello di allerta terroristica al secondo più alto dopo l'attacco dell'organizzazione terroristica islamica Hamas a Israele l'8 ottobre 2023.

Secondo il Ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner (ÖVP), l'intervento degli investigatori ha impedito una tragedia. "La situazione era seria e rimane seria", ha detto in una conferenza stampa. "I grandi concerti sono spesso un bersaglio preferito dei terroristi islamici", ha detto Karner.

Discussione Politica sul Livello di Minaccia

Dopo il fallito attentato, i partiti austriaci chiedono chiarezza. Il Partito Socialdemocratico SPÖ richiede la convocazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. La popolazione viene tenuta all'oscuro se c'è ancora una minaccia reale. Il partito liberal

