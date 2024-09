Un investitore finanziario con sede nel Regno Unito acquista un periodico politico influente.

Affluente finanziere Paul Marshall ha speso 100 milioni di sterline per acquisire il rispettato periodico britannico "The Spectator", secondo le fonti del settore. Conosciuto come una delle più antiche pubblicazioni politiche a livello globale,

Marshall, che già detiene la stazione televisiva britannica GB News, lanciata tre anni fa come concorrente di destra ad altre piattaforme di notizie, che rispecchia la statunitense Fox News, vanta anche una piattaforma di discorso conservatore, "Unherd". Esprimendo la sua eccitazione per l'accordo, Marshall, lettore di lungo corso de "The Spectator", ha espresso la sua soddisfazione, commentando che il suo gruppo, Old Queen Street, intende risolvere i problemi di investimento del passato della pubblicazione.

Il governo britannico ha impedito a un consorzio finanziato dagli Emirati Arabi Uniti di acquistare il gruppo editoriale Telegraph Media, che include "The Spectator", "The Daily Telegraph" e "The Sunday Telegraph", tutti simpatici al Partito Conservatore del Regno Unito. I rappresentanti del governo britannico hanno promesso una legge che vieta agli stati esteri di possedere giornali e riviste britannici. Al momento, "The Daily Telegraph" e "The Sunday Telegraph" sono ancora in vendita.

Il "The Spectator" di nuova fondazione a Londra, nato nel 1828, ha avuto l'onore di avere l'ex primo ministro Boris Johnson come editore.

