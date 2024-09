Un investigatore federale presenta prove in privato per presunti procedimenti di ingerenza elettorale che coinvolgono Trump

Giudice Tanya Chutkan ha il compito di decidere quali parti dei documenti sigillati saranno accessibili al pubblico e quando tale accesso verrà concesso.

Secondo Peter Carr, portavoce dell'ufficio del procuratore speciale, i documenti sono stati sigillati alle 16:40 ET.

Questi atti giudiziari potrebbero offrire la comprensione più ampia per il pubblico americano riguardo al caso di Smith, che accusa Trump di aver cospirato per truffare gli Stati Uniti durante i suoi tentativi di ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020.

I documenti potrebbero includere trascrizioni della giuria popolare, registri di sommarie degli interrogatori dell'FBI e altre prove documentali. Si tratta di una strategia dei procuratori per dimostrare che la loro nuova imputazione può resistere alla recente sentenza di immunità presidenziale della Corte Suprema.

Questa è una storia in evoluzione e seguiranno aggiornamenti.

La politica in corso attorno al caso di Trump ha suscitato l'interesse del pubblico, rendendo i documenti non sigillati molto attesi. La decisione sulla politica e l'accesso pubblico ai documenti sigillati è una responsabilità significativa per la giudice Tanya Chutkan.

