Un insolito pezzo di Magritte sta per battere il record di 95 milioni di dollari all'asta di New York.

Dal 1954, "L'impero delle luci" è uno dei 27 dipinti in cui Magritte ha approfondito il concetto di luce, dipingendo un cielo radioso sopra un paesaggio urbano ombroso.

Nel 2022, un'altra opera della collezione ha sfiorato il record di vendita di Magritte, raggiungendo un incredibile £59.4 milioni (circa $79.7 milioni) da Sotheby's a Londra.

Questo dipinto fa parte della collezione della defunta Mica Ertegun, un'acclamata designer di interni sposata con Ahmet Ertegun, co-fondatore di Atlantic Records e appassionato collezionista d'arte.

Altre opere di rilievo in vendita dalla collezione di Mica includono creazioni di artisti come Joan Miró, David Hockney e persino una Polaroid di Andy Warhol che ritrae Mica stessa.

Come ha dichiarato Max Carter, vice presidente di Christie's per l'arte del 20° e 21° secolo, "Tra tutte le opere che ha posseduto, 'L'impero delle luci' di Magritte si avvicina di più all'estetica di Mica nella sua armonia e sottigliezza". L'Ertegun Magritte è ampiamente considerata l'opera più raffinata, più elaborata e più inquietante della serie. Come lo sguardo di Mica, è perfetta.

Una vendita serale della collezione di Mica è prevista per il 19 novembre a New York, seguita da aste diurne e due vendite online.

Una "consistente parte" dei proventi sarà destinata a scopi filantropici, secondo un portavoce della casa d'aste. Nel corso della sua vita, Mica ha sostenuto cause come il Graduate Scholarship Programme in Humanities all'Università di Oxford, Jazz at Lincoln Center e il World Monuments Fund.

Christie's ha annunciato a luglio che i suoi ricavi aggregati dalle vendite live e online durante i primi sei mesi del 2024 avevano raggiunto £2.1 miliardi a livello globale, riflettendo un calo annuale del 22% e un deficit di circa £600 milioni rispetto ai primi sei mesi del 2023. Tuttavia, altri indicatori come i tassi di vendita e le percentuali di lotti che hanno portato a vendite completate erano robusti. Lo scorso settimana, Christie's ha annunciato i suoi piani per acquisire Gooding & Company, una casa d'aste di automobili di lusso, 17 anni dopo aver lasciato il mercato delle auto.

