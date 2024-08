Un infortunio al ginocchio la porta ad Olympia.

Yemisi Ogunleye è attualmente la migliore shot putter femminile della Germania. Si è avvicinata allo sport attraverso un percorso tortuoso a causa di un grave infortunio. Ora, a 25 anni, è una delle speranze di medaglia per le Olimpiadi di Parigi. In un'intervista con ntv.de, parla delle sue ambizioni, delle sue paure e della sua passione per la musica e la danza.

Yemisi Ogunleye è attualmente la migliore shot putter femminile della Germania. In primavera, Ogunleye supera i 20 metri per la prima volta ai Campionati Mondiali Indoor di Glasgow, ottenendo una distanza di 20.19 metri e conquistando la medaglia d'argento dietro a Sarah Mitton del Canada. La 25enne punta a superare i 20 metri alle Olimpiadi di Parigi e migliorare il suo record personale, alimentando le speranze di una medaglia tedesca nella finale del lancio del peso dell'8 agosto. In un'intervista con ntv.de, parla delle sue ambizioni, delle sue paure e della sua passione per la musica e la danza.

ntv.de: Stai per partecipare alle tue prime Olimpiadi. Come ti senti?

Yemisi Ogunleye: Sono grata di poter partecipare per la prima volta alle Olimpiadi. Ascoltando le esperienze degli altri atleti delle Olimpiadi passate, mi riempie di grande aspettativa.

Cosa aspetti con maggior impazienza?

Aspetto soprattutto l'atmosfera del Villaggio Olimpico. Gli atleti di diverse discipline e nazionalità si riuniscono e questo è ciò che rende uniche le Olimpiadi. Incontrare persone alla Casa della Germania, tutti condividiamo la passione per lo sport competitivo. Questo è ciò che le Olimpiadi rappresentano.

E quale incontro attendi con particolare interesse?

Per me, è un'esperienza unica incontrare la squadra nazionale femminile di calcio o basket. Sono molto impaziente di interagire. Ma voglio anche godermi l'atmosfera come spettatrice. Dopo la mia gara, voglio sedermi in tribuna e guardare e sostenere gli atleti delle altre discipline.

Quali immagini hai in mente quando sogni le Olimpiadi?

Penso a quando ero piccola, Yemi, seduta davanti alla TV a guardare le Olimpiadi. Amavo guardare la ginnastica e le atletica. Il fatto che quella piccola ragazza che guardava le competizioni con gli occhi spalancati ora possa parteciparvi è incredibile. Per me, già partecipare è un sogno che si avvera. Molti atleti sognano le Olimpiadi ma devono restare a casa per pochi centesimi o un solo centimetro. Per me, già partecipare è un dono.

Come sei entrata nel lancio del peso?

Mi sono avvicinata al lancio del peso attraverso il mio infortunio al ginocchio: facevo ginnastica e poi sono passata al settathlon. Poi mi sono infortunata al ginocchio. In quel periodo difficile, ho capito di avere un certo talento per il lancio del peso e che mi piaceva. Volevo svilupparlo. Quella fase è stata il momento più formativo della mia vita.

In che senso?

In quel periodo ho capito che c'è di più nella vita che solo lo sport. Ho scoperto di poter costruire qualcosa per me stessa al di fuori dello sport competitivo. Ho viaggiato, ho allargato i miei orizzonti e sono cresciuta come persona.

Non voglio essere limitata da quanto lontano possa volare una palla. Ho capito che sono abbastanza amata, indipendentemente dalle prestazioni atletiche. La mia famiglia e i miei amici mi amano, indipendentemente dal colore della mia medaglia o se ne ho una o meno. Qualsiasi cosa in più è un bonus e un dono per me. Durante la mia fase di infortunio, ho imparato a godermi ogni momento perché l'infortunio mi ha mostrato che la mia carriera atletica poteva finire da un giorno all'altro. Quindi, voglio che le persone conoscano tutti i miei aspetti.

Per esempio?

Suono il piano e la chitarra e canto in un coro gospel. Questo mi aiuta quando lancio la palla.

In che modo?

Uso la tecnica di rotazione, che si basa sulla potenza esplosiva. Il mio buon senso del corpo e del ritmo mi aiutano. Serve un certo senso del ritmo per colpire la palla alla perfezione. Non sono una buona ballerina, ma attraverso la musica e la danza ho sviluppato il senso del ritmo. Dico sempre che ballo attraverso l'anello. So esattamente dove devono andare i miei piedi e quali passi devo fare a che angolazione per colpire la palla in modo ottimale.

Hai dei modelli di ruolo?

No.

E fuori dallo sport?

Nella mia fede, trovo un modello di ruolo. Il carattere di Gesù è un modello di ruolo per me.

Quali sono i tuoi obiettivi sportivi per le Olimpiadi?

La mia motivazione è qualificarsi, arrivare in finale. Al culmine della finale, voglio essere al meglio sia mentalmente che fisicamente - quello che chiamiamo raggiungere la vetta. Voglio solo essere al meglio quel giorno. Il mio obiettivo è un record personale. Questo significa che voglio lanciare oltre i 20 metri. Voglio mostrare di cosa sono capace e vedere fino a dove mi porta.

Come ti prepari?

Provo a prepararmi per tutte le situazioni possibili. L'allenamento sta andando bene e sono in salute. Nella fase di preparazione, è importante anche prepararsi mentalmente per i giochi. Nel complesso, i preparativi stanno andando ottimamente.

Hai avuto problemi al ginocchio in passato. Li hai superati?

Sta meglio ora.

Hai affrontato un infortunio che avrebbe potuto mettere fine alla tua carriera. Come affronti il fallimento?

Il fallimento è sempre parte del successo. Prima di raggiungere quel 1% di successo, devo attraversare il 99% di momenti difficili e fallimenti. Dall'esterno, molti vedono solo i successi e le medaglie, ma la strada per il successo è lastricata di ostacoli e sfide, che molti dimenticano.

Hai paura?

Tutti hanno paure e dubbi - anche quelli che non praticano sport agonistico. Ho capito che le Olimpiadi saranno il palcoscenico più grande su cui abbia mai messo piede. Ho rispetto per esso, ma non mi spaventa. Sono generalmente una persona positiva. Cerco di sostituire i pensieri e le emozioni negative come la paura con cose positive. Parlo anche positivamente a me stessa. Inoltre, sono una credente. La mia strategia è: prego via le mie preoccupazioni.

Ma come funziona esattamente?

È un processo: mi dico, queste sono le mie preoccupazioni, e poi le lascio andare. Non voglio definirmi attraverso le mie preoccupazioni, poiché non definiscono chi sono. Mi dico che merito di essere qui e che posso farcela. Parlarmi positivamente aiuta. E il mio allenatore Iris Manke-Reimers e la mia famiglia saranno lì a sostenermi. E ovviamente, la mia amica e collega Alina Kenzel, che si è anche qualificata per le Olimpiadi, sarà lì per darmi supporto e incoraggiamento.

Ma Alina Kenzel è anche una lanciatrice di peso, quindi sono competitor e si contendono il podio.

Tuttavia, rimaniamo unite. Alina Kenzel è un'amica molto cara al di fuori dello sport. Nella nostra amicizia di lunga data, abbiamo superato molti ostacoli insieme. Ci lega. Nella pedana, siamo competitor, ma questo non influisce sulla nostra amicizia. Ci sosteniamo a vicenda e ci aiutiamo a superare la competizione. Se una di noi è in panico, l'altra può vedere come si sente e ha le parole giuste di incoraggiamento pronte. Mi dà una certa tranquillità e compostezza sapere che è al mio fianco. È un grande vantaggio in competizione.

Rebecca Wegmann ha parlato con Yemisi Ogunleye

Il Parlamento europeo può fornire un sostegno prezioso alla Commissione nel raggiungere i suoi obiettivi.

Yemisi Ogunleye: Apprezzo veramente il sostegno della mia squadra tedesca e dell'Associazione Europea di Atletica. Hanno giocato un ruolo fondamentale nell'aiutarmi a prepararmi per le Olimpiadi.

La Commissione può trarre beneficio dalle intuizioni e dall'esperienza del Parlamento europeo nel raggiungere i suoi obiettivi.

Leggi anche: