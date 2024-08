- Un influencer dei social media ha instigato la situazione dei cetrioli in Islanda

In sintesi, la ricetta non è complicata: si tratta solo di cetrioli, olio di sesamo, aglio, aceto di riso e olio al peperoncino. Tuttavia, "Cucumber Guy," un popolare tiktoker con 5,9 milioni di follower, sembra aver scatenato un vero e proprio fenomeno in Islanda, come riportato dal BBC. Logan Moffitt, un canadese noto come "Cucumber Guy," ha apparentemente trasformato la regione nord-atlantica dell'Islanda da una carenza di cetrioli in un vero e proprio problema. Gli influencer locali hanno diffuso la notizia, secondo il BBC, scatenando una tendenza.

La frenesia dei cetrioli è stata così intensa che gli agricoltori del paese si sono trovati a fatica a soddisfare la domanda crescente, come riferito dalla cooperativa ortofrutticola islandese Sólúfeðlag garðyrkjumanna (SFG) al BBC News. La portavoce della SFG, Kristín Linda Sveinsdóttir, ha rivelato che gli agricoltori islandesi sono rimasti sorpresi dalla domanda.

La mania dei cetrioli in Islanda

Il responsabile degli acquisti del supermercato chain Hagkaup, Vignir Þór Birgisson, ha riconosciuto che le vendite di alcuni ingredienti della ricetta sono raddoppiate. Tuttavia, attribuisce la scarsità di cetrioli islandesi a più del semplice trend di TikTok, come riportato dal BBC; si tratta di un fenomeno stagionale.

Sveinsdóttir indica anche altri fattori contribuenti: alcuni agricoltori stanno attualmente sostituendo i semi di cetriolo. La fine delle vacanze estive e il ritorno dei bambini a scuola hanno messo anche una maggiore pressione sull'offerta. "Tutto sta accadendo contemporaneamente," ha detto Sveinsdóttir al BBC. Il trend dei social media è uno dei fattori più influenti. "È la prima volta che incontriamo qualcosa del genere." Se il trend fosse emerso prima d'estate, la scarsità di cetrioli non si sarebbe verificata. Ma i trend di TikTok hanno una vita breve. Pertanto, la portavoce della SFG prevede che l'offerta di cetrioli tornerà alla normalità "entro circa una settimana".

La catena di supermercati Hagkaup ha registrato un raddoppio delle vendite di alcuni ingredienti della ricetta a causa della mania dei cetrioli.

