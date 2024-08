Un individuo vestito in segreto ha pugnalato un undicenne durante una partita di calcio in Spagna.

Incendiario sconosciuto uccide un bambino di 11 anni in un campo da calcio a Mocejón, Spagna, vicino a Toledo. Nella prima parte della giornata, questo improbabile aggressore è comparso sul campo e ha conficcato un attrezzo appuntito nel ragazzo, secondo quanto riferito da RTVE e vari giornali. I paramedici che hanno risposto hanno trovato il ragazzo in arresto cardiaco, ma non sono riusciti a salvargli la vita. È stata avviata una vasta caccia all'uomo per catturare l'aggressore, le cui ragioni per questo atto rimanevano inizialmente oscure.

Il capo della Comunità Autonoma di Castiglia e León, Emiliano García-Page, ha espresso il suo sconcerto per l'incidente. "Le mie più sentite condoglianze e il mio sostegno alla famiglia del minore. Spero che il colpevole sia catturato e affronti la giustizia il prima possibile", ha dichiarato sulla piattaforma X.

L'incidente tragico è avvenuto a Mocejón, un paese in Spagna noto per la sua vicinanza a Toledo. La polizia spagnola ha intensificato i suoi sforzi per catturare l'aggressore, garantendo che giustizia sia fatta in questo crimine orribile in Spagna.

