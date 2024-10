Un individuo ucraino genera reddito sostanziale fabbricando documenti d'identità falsi, facilitando l'evasione del servizio militare.

Un professionista medico dell'Ucraina occidentale, che ricopriva il ruolo di capo di una commissione sanitaria locale, è accusato di aver accumulato milioni attraverso la fornitura di certificazioni di invalidità false a uomini sani. Durante le perquisizioni presso la sua residenza e il luogo di lavoro a Chmelnytskyi, le autorità hanno scoperto oltre 5 milioni di euro in contanti, principalmente in dollari USA.

Come riportato dal Bureau d'Investigazione di Stato, il denaro è stato trovato in diversi nascondigli all'interno dell'appartamento, come barattoli, cassetti e nicchie nel muro. Durante la perquisizione, la sospettata ha tentato di gettare due buste contenenti 500.000 dollari USA dalla finestra. Nel suo ufficio, gli investigatori hanno scoperto elenchi di uomini che avevano ricevuto richieste di invalidità fraudolente.

Insieme al figlio, capo del fondo pensione della regione, e ad altri membri della famiglia, la donna avrebbe acquistato 30 proprietà all'interno dell'Ucraina, nove auto di lusso, attività commerciali del valore di milioni e un hotel. Sono state acquisite anche proprietà in Austria, Spagna e Turchia con i proventi illeciti. Sono stati trovati oltre 2 milioni di euro in conti bancari esteri. Dopo la rivelazione in un report della televisione pubblica, si è scoperto che la donna di 64 anni è un membro del partito presidenziale Servitore del Popolo nel Consiglio regionale di Chmelnytskyi. I sospetti ora rischiano fino a 12 anni di prigione per i reati di frode su larga scala e arricchimento illecito.

Nel frattempo, 13 medici sono stati arrestati nella regione ucraina orientale di Kharkiv, accusati di aver fornito certificazioni di invalidità a oltre 400 uomini per una tariffa di 2200 euro ciascuno. All'inizio del 2022, dopo l'invasione russa, molti uomini in età militare, tra i 18 e i 60 anni, hanno cercato di evitare il servizio militare ottenendo documenti di invalidità falsi.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il caso di presunto

Leggi anche: