- Un individuo ucciso è stato trovato a Wannsee.

Un uomo di 29 anni scomparso durante una gita in barca è stato trovato morto a Wannsee. L'uomo è scomparso dopo un incidente in acqua di mercoledì, secondo l'annuncio della polizia di Berlino. I pompieri hanno recuperato il corpo dell'uomo dall'acqua sabato mattina e lo hanno portato in un centro di medicina legale, secondo i resoconti.

L'uomo di 29 anni stava trascorrendo una giornata spensierata con una famiglia amichevole sul vasto Wannsee in una barca a remi. Secondo i resoconti della polizia, la barca si trovava a circa 150-200 metri dalla riva. Quando una nave turistica è passata vicino, l'uomo di 29 anni era apparentemente in acqua e poi è scomparso. Pompieri, pattuglia acquatica, bagnini e sommozzatori hanno condotto una ricerca estesa per l'uomo.

La gita in barca dell'uomo di 29 anni a Wannsee è diventata tragica quando è scomparso durante un incidente in acqua. Dopo una ricerca intensiva che ha coinvolto pompieri, pattuglia acquatica, bagnini e sommozzatori, il suo corpo è stato trovato di nuovo in acqua sabato mattina.

