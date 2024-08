- - Un individuo travestito subisce gravi danni.

Durante il suo viaggio verso un incontro organizzato digitalmente, un individuo di 47 anni ha incrociato quattro persone con il volto coperto e ha subito un'aggressione violenta. Le autorità hanno dichiarato che l'orientamento sessuale potrebbe essere stato il movente di questo attacco. Questo episodio preoccupante si è verificato lo scorso venerdì nel distretto di Marienthal ad Amburgo, portando l'uomo a essere ricoverato in ospedale con gravi traumi alla testa e la necessità di interventi medici. Il Dipartimento di Protezione dello Stato, sotto la direzione dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato, si è assunto la responsabilità delle indagini su questo sospetto crimine d'odio e sta cercando urgentemente eventuali testimoni dell'accaduto.

La vittima di 47 anni ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza della Comunità, temendo che attacchi simili potrebbero verificarsi. Dopo l'incidente, i leader locali della Comunità hanno organizzato un incontro per discutere le misure per proteggere i suoi membri.

