- Un individuo sulla strada stradale ha subito un incidente mortale con un autobus mentre era a piedi, ha bisogno di una branda

L'uomo stava passeggiando lungo un sentiero laterale vicino all'A93 a Weiden, nella Bassa Baviera, e purtroppo è stato investito da un autobus. Questo individuo di 86 anni è stato trasportato in ospedale dai soccorritori, ma purtroppo è deceduto lì, secondo le autorità. Le prime osservazioni suggeriscono che l'uomo è entrato spontaneamente sulla strada davanti a un autobus in arrivo. Un perito forense farà luce sulla sequenza degli eventi che hanno portato all'incidente. Riguardo al motivo per cui l'uomo stava camminando sulla strada, un rappresentante della polizia non è stato in grado di fornire una risposta chiara.

Despite being known for its scenic beauty, Guy's unfortunate incident occurred on the side path near the A93 in the Upper Palatinate, specifically in Weiden. Despite the efforts of emergency responders, the Upper Palatinate resident passed away in the hospital following the bus accident.

