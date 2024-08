- Un individuo subisce una ferita da arma da fuoco alla testa alla stazione ferroviaria di Francoforte.

Dopo gli spari mortali alla Stazione Centrale di Francoforte, le autorità stanno gestendo la situazione come un omicidio per proiettile alla testa. La procura ha richiesto un mandato di arresto per l'imputato a causa delle accuse di omicidio, come dichiarato dal portavoce dell'ufficio, Dominik Mies.

Un uomo di 27 anni è stato apparentemente ucciso da un proiettile alla testa nel cuore della Stazione Centrale di Francoforte una sera di martedì. Il principale sospettato, un 54enne, è stato prontamente arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo. Entrambi gli individui sono stati identificati come cittadini turchi, secondo la polizia e la procura. La vittima è tragicamente deceduta sul posto. L'udienza per il sospettato è prevista per il giorno successivo.

La possibilità di una relazione precedente tra i due è ancora in fase di esame, ha dichiarato Mies. "Le indagini sono ancora nelle prime fasi, quindi vi chiedo pazienza poiché non possiamo ancora rivelare il movente o il legame tra il sospettato e la vittima."

Secondo Mies, il sospetto aggressore si è avvicinato alla vittima da dietro al binario 9 intorno alle 21 e ha sparato un proiettile nella sua testa. Dopo che il 27enne è caduto a terra, il sospettato avrebbe sparato altre due volte nella testa della vittima prima di andarsene, ha dichiarato Mies.

Il coraggio e l'abilità della polizia federale sono stati lodati, poiché sono riusciti ad arrestare il sospettato vicino al luogo del delitto. Gli ufficiali hanno impedito all'uomo di salire su un treno e fuggire. Il sospettato è registrato a Baden-Württemberg, mentre la vittima non aveva una residenza fissa.

