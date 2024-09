- Un individuo subisce gravi ferite durante un incendio in garage a Bad Salzdetfurth

In un incidente inspiegabile, un garage situato a Bad Salzdetfurth, nel distretto di Hildesheim, ha subito un incendio martedì sera. Al loro arrivo sulla scena, i vigili del fuoco hanno trovato il garage e l'auto all'interno avvolti dalle fiamme, come riferito dalle autorità. Il povero proprietario del garage e dell'auto ha subito gravi ferite durante l'incendio. I vicini hanno prestato i primi soccorsi prima che i servizi di emergenza lo trasportassero in un ospedale vicino. L'incendio ha causato la distruzione completa dell'auto e danni consistenti al garage interessato e a uno adiacente. Le stime preliminari suggeriscono una perdita finanziaria di circa 15.000 EUR. Le indagini sull'origine dell'incendio sono ancora in corso.

La squadra dei pompieri ha lavorato instancabilmente per spegnere le fiamme, riuscendo a salvare il garage adiacente dalla distruzione completa. L'incidente ha sottolineato l'importanza di controlli regolari sulla sicurezza antincendio e di addestramento antincendio negli edifici e nei veicoli.

