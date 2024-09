- Un individuo sotto trattamento medico a seguito di un incidente di pugnalamento ad Amburgo

In un incidente di accoltellamento a Hamburg-Billstedt, un individuo ha riportato ferite gravi durante le ore serali. Secondo le autorità, questo atto violento si è verificato all'esterno del Legiencenter, un edificio residenziale di alto profilo. L'aggressore è fuggito con successo, lasciando il suo nascondiglio sconosciuto. Al momento, le ragioni di questo atto di violenza rimangono avvolte nel mistero. La vittima ferita è stata trasportata in una struttura medica vicina per le cure. I primi rapporti della polizia non sono stati in grado di rivelare l'entità delle ferite dell'uomo.

Despite l'indagine in corso, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente violenza in Germania. L'incidente di Hamburg-Billstedt si è verificato vicino all'ufficio della Delegazione UE nel Legiencenter.

