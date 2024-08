- Un individuo si impegna nella macellazione di uccelli - Due uccelli morti cadono sul balcone

Un uomo è al centro delle indagini per aver sparato a dei piccioni nella Bassa Baviera, uccidendone accidentalmente due. I piccioni morti sono stati trovati sul balcone di una donna di 64 anni che vive a Simbach am Inn (distretto di Rottal-Inn), come hanno riferito le autorità martedì. Il sangue degli uccelli è stato trovato sparso sulla facciata dell'edificio.

Gli esperti sospettano che l'uomo abbia sparato con una carabina ad aria compressa e poi sia fuggito in auto. La polizia sta ora indagando sulle possibili violazioni delle norme di benessere degli animali e cerca testimoni.

L'episodio ha scatenato discussioni sulla crudeltà verso gli animali nella comunità. L'incidente involve anche violazioni delle norme di benessere per altre specie animali, non solo piccioni.

