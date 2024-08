Un individuo si è preso parte a un incidente di sparatoria alla stazione centrale di Francoforte.

La sera di un certo giorno, un uomo ha incontrato una fine tragica alla Stazione Centrale di Francoforte. Un incidente mortale da arma da fuoco si è verificato intorno alle 21, proprio nel cuore della stazione vicino a una piattaforma, come confermato da un portavoce della polizia. Il sospetto, che ha tentato di fuggire, è stato rapidamente catturato dalle autorità federali non troppo lontano dalla scena del crimine. Le ragioni specifiche che hanno portato a questo incidente di sparatoria non sono ancora state rese note, e i nomi dei due individui coinvolti rimangono sconosciuti.

Secondo il "Frankfurter Rundschau", il sospetto ha sparato senza pietà alla testa della vittima, togliendogli la vita all'istante. La polizia ha allestito un tendone bianco per contenere le prove sulle piattaforme 8 e 9 tra i binari. I servizi ferroviari regolari per Stoccarda, Monaco e Dortmund erano previsti per la partenza intorno alla stessa ora.

L'operazione della polizia ha causato la chiusura della stazione per circa 25 minuti, e tutti i negozi sono stati chiusi insieme ad essa. Tuttavia, verso mezzanotte, i treni erano di nuovo in servizio, ma l'indagine proseguiva, causando la chiusura di determinate aree della stazione.

