- Un individuo si è ferito durante un alterco con un machete in un cortile compatto.

In un parco del quartiere situato a Zehdenick, nel distretto di Oberhavel, una discussione accesa tra due uomini, di 60 e 38 anni, è degenerata in violenza di domenica pomeriggio, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo più anziano, apparentemente ubriaco, ha raccolto un machete e ha inflitto ferite lievi all'altro uomo. Il trambusto ha portato all'uomo di 60 anni di essere gravemente ferito a sua volta.

Successivamente, l'uomo ferito di 60 anni ha lasciato il parco in auto. Gli agenti di polizia lo hanno fermato per un controllo e lui si è rifiutato di sottoporsi al test del alcol, il che ha portato a uno scontro. La sua identità è stata confermata e ha ricevuto cure per le sue ferite a bordo di un'ambulanza. Dopo le cure, è stato dimesso. Attualmente, entrambi gli uomini sono sotto indagine da parte della polizia criminale, che ha confermato che si conoscevano. Un portavoce ha fornito queste informazioni.

Durante le indagini, è stato scoperto che l'uomo più anziano aveva una storia di discussioni con altri uomini e ragazzi nella zona locale. Dopo l'incidente, un gruppo di uomini e ragazzi preoccupati si è riunito nel parco per esprimere le loro preoccupazioni sulla sicurezza e la violenza nella loro comunità.

