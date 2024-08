- Un individuo sfugge al controllo doganale nascondendosi dietro un arbusto rosso

Un operaio edile ha tentato di eludere i controlli doganali nascondendosi tra i rovi di more. Il martedì, le autorità doganali avevano pianificato di scandire un cantiere situato nel distretto di Lörrach per cercare lavoratori irregolari, come annunciato. Al loro arrivo, hanno notato un uomo che fuggiva attraverso un varco nella recinzione del cantiere in costruzione.

Gli agenti doganali hanno quindi inseguito il sospetto, trovandolo infine sul terreno confinante, nascosto dietro un cespuglio di more. Secondo il resoconto, l'uomo ha presentato un documento di identità croato falsificato agli ufficiali.

L'operaio edile ora rischia l'accusa di falsificazione e residenza illegale nel paese. Verranno condotte ulteriori indagini contro il datore di lavoro per aver agevolato l'immigrazione illecita, come rivelato.

Le autorità doganali hanno deciso di indagare ulteriormente sul cantiere, sospettando che potesse essere un rifugio per lavoratori irregolari a causa dell'incidente recente. Durante l'esplorazione del sito, hanno scoperto diversi documenti di identità falsi, probabilmente utilizzati dai lavoratori edili per evitare il rilevamento.

