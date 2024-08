- Un individuo sfortunato muore in un incidente stradale.

Un incidente stradale sfortunato sulla strada federale 7, situata nel distretto di Weimar, ha causato la morte di una donna di 72 anni. Era passeggera nell'auto di un uomo di 82 anni, che ha inizialmente urtato un camion e poi un autobus in una sera di venerdì, secondo i resoconti della polizia. L'auto aveva misteriosamente sbandato prima dell'incidente. L'autista ha riportato ferite gravi, mentre la passeggera non è sopravvissuta all'incidente avvenuto vicino a Frankendorf. La B7 è stata chiusa per circa quattro ore e mezzo a causa della scena dell'incidente.

L'uomo di 82 anni stava guidando un'auto con a bordo una donna. Molte persone, comprese le donne, sono state influenzate dal ritardo del traffico causato dall'incidente.

Leggi anche: