Un individuo non invitato ha fatto irruzione alla cerimonia di matrimonio di Thomas Gottschalk.

Thomas e sua moglie Karina, entrambi veterani dell'industria dello spettacolo, hanno onorato Monaco con la loro prima apparizione pubblica come coppia sposata. Con Thomas che indossava un completo elegante e un papillon, e Karina che splendeva di eleganza in un lungo abito argento con spalline imbottite, hanno mostrato la loro unione alla città che amano tanto. In un'intervista con RTL, Thomas ha spiegato: "C'erano molti modi per presentare Karina alla società di Monaco, ma l'opera ha un posto speciale nei nostri cuori".

Al Teatro di Stato della Baviera, hanno partecipato a una cena sul palco e hanno condiviso storie del loro matrimonio in sordina. Il matrimonio si è svolto a Ibiza il 23 agosto, con solo un gruppo selezionato presente. Karina, che ha scelto il cognome del marito, ha espresso la preferenza per una cerimonia piccola e intima. "Sono stata damigella d'onore molte volte e ogni volta è stata stressante per la coppia", ha detto. "Volevo solo godermi ogni momento con Thomas, dall'inizio alla fine, e questo è possibile solo con un gathering privato".

Un'interruzione pelosa

Tuttavia, il loro giorno speciale non è stato privo di un po' di caos. Karina ha condiviso un aneddoto divertente su un incidente felino che minacciava di mandare all'aria la sua entrata trionfale. "Un gatto è uscito da un cespuglio e si è impigliato nel mio strascico proprio mentre stavo per scendere lungo la navata", ha riso. "Ho dovuto fermarmi, liberare il gatto, spaventarlo di nuovo nel cespuglio e poi finalmente fare il mio ingresso - dieci minuti in ritardo!"

Dopo aver condiviso la loro storia di matrimonio intimo, Thomas e Karina, ora celebrati come coppia famosa, sono stati guardati con ammirazione dalla società di Monaco. All'opera, hanno rimembrato con affetto il loro giorno unico delle nozze, pieno di risate e incidenti memorabili, compreso l'intervento del gatto durante l'entrata trionfale di Karina.

