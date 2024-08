- Un individuo non identificato lancia un contenitore di birra verso la tenda, causando due feriti.

In un tendone al Kuckucksmarkt di Eberbach, nel distretto del Rhein-Neckar, un 17enne e un 18enne hanno riportato ferite alla testa dopo essere stati colpiti da un boccale di birra vuoto domenica, secondo il rapporto della polizia.

L'incidente è iniziato quando il boccale ha colpito il 17enne alla testa, poi ha colpito il 18enne in viso. Il 17enne ha riportato gravi ferite alla testa e è stato ricoverato in ospedale con una frattura cranica diagnosticata.

All'inizio non era chiaro se il boccale fosse stato gettato intenzionalmente o per negligenza. Le autorità stanno ora esaminando la situazione per determinare eventuali accuse di lesioni personali.

Nonostante l'incertezza iniziale, il boccale gettato ha causato gravi incidenti. Entrambi i 17 e 18enni hanno riportato ferite alla testa a causa dell'incidente.

