- Un individuo muore sfortunatamente a Berlino a causa di un incidente di un veicolo a piedi.

Un uomo di 41 anni ha perso la vita questa mattina a Berlino-Mitte, come riferito dalla polizia della città. L'incidente è avvenuto vicino alla stazione della metropolitana di Schillingstraße sulla Karl-Marx-Allee.

I primi dati suggeriscono che l'uomo era disteso sulla strada, impedendo all'autista in arrivo di frenare in tempo. Purtroppo, l'uomo di 41 anni è stato investito. Le circostanze che hanno portato l'uomo sulla strada rimangono ignote. L'autista, comprensibilmente, è rimasto turbato.

Gli agenti di polizia presenti hanno condotto un'indagine sull'incidente e hanno temporaneamente bloccato la Karl-Marx-Allee verso Strausberger Platz. L'area è stata riaperta circa sei ore dopo. Il corpo della vittima è stato portato all'istituto di medicina legale. In precedenza, B.Z. aveva già riportato la notizia.

