- Un individuo muore annegato nel fiume Little Weser.

In una fredda domenica, un uomo di 34 anni ha incontrato la sua fine nel fiume Weser a Brema. Un uomo di 57 anni, in equilibrio su una tavola da paddle, ha notato l'infortunato che lottava e si immergeva ripetutamente. Insieme a un uomo di 41 anni che si è tuffato dalla riva, hanno trascinato il corpo floscio a terra. Hanno iniziato la rianimazione, una pratica che è stata poi continuata dal personale di emergenza e soccorso, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani. Gli investigatori criminali ora stanno indagando sulla questione.

Il corpo del 34enne è stato portato in un obitorio della Bassa Sassonia per un'autopsia. Nonostante le ricerche approfondite, non è stato trovato alcun documento di identificazione sul vittima che lo collegasse a Brema, suggerendo che potrebbe essere stato un visitatore della zona.

