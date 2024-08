- Un individuo muore a seguito di un incendio residenziale a Gießen

Un giovane di ventitré anni è deceduto a causa di un incendio in un'abitazione a Giessen. È deceduto in ospedale nella notte di giovedì, secondo le dichiarazioni della polizia. L'incidente tragico si è verificato durante il giorno, con l'appartamento in una casa condivisa che prendeva fuoco. Il giovane è stato trasportato in elicottero in una clinica specializzata. Una donna ha subito ferite moderate, ma per fortuna gli altri abitanti sono rimasti illesi.

I pompieri hanno lavorato instancabilmente per impedire alle fiamme di diffondersi ad altri appartamenti. Purtroppo, l'edificio è attualmente inabitabile e l'origine dell'incendio remains un mistero. La polizia ha stimato i danni in circa 200.000 euro.

