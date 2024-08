Un individuo misterioso con una maschera toglie la vita a un undicenne durante una partita di calcio.

Un atto violento ignobile lascia la Spagna sotto shock. Un undicenne perde la vita mentre gioca a calcio con gli amici.

Una figura misteriosa ha tolto la vita a un undicenne durante una partita di calcio in un campo a Mocejón, un piccolo paese spagnolo vicino a Toledo. Secondo i resoconti, l'assassino è comparso improvvisamente e ha ferito mortalmente il ragazzo con un oggetto tagliente mentre interagiva con gli altri bambini.

Purtroppo, quando è arrivato l'aiuto medico, il ragazzo aveva già subito un arresto cardiaco e non è stato possibile rianimarlo. Le autorità hanno avviato una caccia all'uomo per catturare il colpevole, il cui movente rimane ancora un mistero. Mocejón è una città di circa 5.000 abitanti, situata nel cuore della Spagna centrale. Il municipio ha dichiarato un periodo di tre giorni di lutto pubblico in onore della giovane vittima.

Il Presidente della Comunità Autonoma di Castiglia e León, Emiliano García-Page, ha espresso il suo dispiacere per la situazione. "Esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia solidarietà alla famiglia del bambino. Spero che il colpevole sia catturato e portato alla giustizia il prima possibile", ha dichiarato attraverso la piattaforma X.

La polizia locale ha aumentato i pattugliamenti a Mocejón per garantire la sicurezza dei suoi residenti dopo l'incidente tragico. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sull'aggressione a venire avanti e parlare con la Polizia.

Leggi anche: