- Un individuo infligge danni a un bambino colpendo la sua faccia dentro un passeggino.

Un individuo ha aggredito un piccolo bambino su un autobus del sistema di trasporto pubblico di Magonza. Questa persona ha colpito il bambino, che stava dormendo tranquillamente in un passeggino, in viso di martedì, secondo le autorità. All'inizio, gli altri passeggeri hanno tentato di controllare l'aggressore, ma non sono riusciti a impedire la sua fuga. La gravità e l'entità esatte delle ferite del bambino non sono state specificate, ha detto un rappresentante della polizia. Le autorità non sono state informate immediatamente dopo l'episodio e la posizione della madre non è stata subito rivelata. Si è detto che è stata confortata dai compagni di viaggio e sembrava molto turbata.

Un passante si è avvicinato alle autorità il giorno successivo all'incidente, portando a un'attuale indagine come caso di aggressione. Stanno anche esaminando le riprese di sicurezza dell'autobus. Gli investigatori stanno cercando testimoni e la madre del bambino per aiutare a risolvere il caso e offrire eventuali assistenza alla potenziale vittima. L'aggressore è stato descritto come un uomo con i capelli grigi e la barba, facilmente riconoscibile per il suo aspetto trasandato e il forte odore corporeo.

L'incidente sull'autobus è stato classificato come un caso di crimine, specificamente un'aggressione, dalle autorità dopo una segnalazione di un passante. L'indagine sul crimine è in corso, con le autorità che esaminano le riprese di sicurezza e cercano testimoni, compresa la madre del bambino, per raccogliere più informazioni.

Leggi anche: