- Un individuo incontra una sfortunata fine dopo una collisione durante una gara di auto retro.

Durante un rally di auto d'epoca a Riesa, parte del distretto di Meißen, un concorrente di 67 anni ha trovato la morte in un incidente. Secondo la polizia di Dresda, stava guidando una motocicletta e ha urtato un altro motociclista di 57 anni mentre cercava di superarlo. Entrambe le motociclette sono uscite di strada a destra e sono finite in un fosso. Una delle moto è gone in fiamme.

I soccorritori sono accorsi per prestare soccorso ai due motociclisti, ma l'uomo più anziano non ce l'ha fatta, morendo per le ferite gravi sul posto. Il motociclista superstite è stato trasferito in ospedale con ferite gravi. La polizia invita chiunque abbia assistito all'incidente e possa fornire informazioni sul comportamento alla guida dei motociclisti a fare un passo avanti.

Le autorità competenti della polizia di Dresda hanno avviato un'indagine, poiché l'incidente è avvenuto sotto la giurisdizione della Direzione di polizia nel distretto di Meißen. I testimoni con informazioni sull'incidente sono invitati a contattare la Direzione di polizia per collaborare all'indagine in corso.

