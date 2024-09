Un individuo ha vissuto una tragedia coniugale quando il suo coniuge ubriaco è stato violentato sessualmente da numerose persone.

Un caso criminale bizzarro è attualmente in corso in Francia, specificamente ad Avignone. Un processo pubblico è stato avviato contro un uomo di 71 anni, Dominique P., e altri 50 coimputati, con accuse relative a 92 stupri. I dettagli di questo caso non sono per i deboli di cuore.

La vittima principale di questa storia sconvolgente è la moglie di Dominique, ora 72enne Gisele P. Le indagini iniziali rivelano che Dominique ha aiutato a rendere incosciente sua moglie con forti medicinali, permettendo a diversi uomini di abusare sessualmente di lei. Questi uomini sono stati trovati attraverso una piattaforma online ora proibita.

Tra i coimputati, 18 sono in custodia. L'età dei accusati va dai 26 ai 74 anni, tra cui un pompiere, un'infermiera, una guardia carceraria e un giornalista. Non c'è prova che Dominique abbia richiesto denaro da questi uomini, ma piuttosto ha cercato di soddisfare i suoi desideri insoliti. Dominique ha anche attivamente partecipato alle azioni e le ha filmate.

I complici

Dominique ha istruito i suoi complici di evitare profumi o fumo di sigaretta, e di riscaldare le mani sotto l'acqua corrente per evitare di insospettire Gisele delle loro attività losche. La maggior parte dei coimputati ha fatto una sola visita, mentre alcuni sono tornati fino a sei volte. Gli esperti forensi suggeriscono che non erano motivati da alcun disturbo psicologico rilevante, ma piuttosto da sentimenti di superiorità e controllo.

Alcuni dei coimputati hanno dichiarato di aver creduto di partecipare ai giochi erotici di Gisele e Dominique. Tuttavia, Dominique nega categoricamente che i suoi coimputati non sapessero della incoscienza di Gisele causata dalle droghe. Gli avvocati insistono: "Ognuno di loro aveva la possibilità di lasciare la scena, ma hanno scelto di non farlo."

In totale, 72 sospetti sono stati identificati in centinaia di video trovati sul computer di Dominique. Anche se tutti sono stati identificati, non tutti sono potuti essere catturati dalle autorità. Gli eventi si sono svolti tra il 2011 e il 2020.

Udienza pubblica

Gisele ha scoperto l'infedeltà del marito circa quattro anni fa, quando è stato beccato a filmare le gonne delle donne in un centro commerciale. Gisele e Dominique vivevano insieme da quasi 50 anni prima di questa triste scoperta. Tuttavia, questa scoperta ha solo fatto sì che Gisele si rendesse conto delle attività sinistre di suo marito. Di conseguenza, lei dovrà affrontare l'esperienza traumatica di rivivere gli stupri, decenni dopo, secondo il suo avvocato.

All'inizio del processo, il giudice ha respinto una richiesta di udienze private. L'avvocato che rappresenta Gisele ha insistito: "Il processo deve essere completamente pubblico e deve svolgersi". La pubblica accusa ha richiesto che i video siano tenuti privati per risparmiare al pubblico la visione delle immagini grafiche. Tuttavia, Gisele preferisce un processo pubblico.

Gisele è entrata in aula accompagnata dai suoi tre figli. Il suo avvocato ha attribuito il suo desiderio di vedere il marito faccia a faccia e affrontarlo con uno "sguardo fermo". Il processo è previsto per concludersi il 20 dicembre. Gli accusati rischiano accuse di abuso sessuale di individui sotto l'influenza di sostanze incapacitanti. Questo caso senza precedenti potrebbe riaprire il dibattito in Francia su come gestire i casi di stupro segnalati che coinvolgono supposte "droghe

