Un individuo ha una tragica fine durante una corsa di prova sulle montagne russe prima della celebrazione dell'Oktoberfest.

Solo pochi giorni prima dell'inizio del Oktoberfest di Monaco, una tragedia straziante ha colpito il sito del festival. Un operaio edile di 20 anni ha avuto un incidente fatale, venendo investito da una gondola di un ottovolante in fase di prova sulla Theresienwiese. Secondo i pompieri di Monaco, l'operaio ha riportato gravi ferite e si è trovato intrappolato sotto i binari dell'ottovolante.

I servizi di emergenza sono intervenuti prontamente, somministrando le prime cure, ma il giovane è stato costretto a sottoporsi alla rianimazione nell'ambulanza prima di essere trasportato in ospedale, ancora sotto compressioni toraciche. Purtroppo, non ce l'ha fatta, hanno confermato i pompieri.

Una squadra di supporto per le crisi è stata inviata immediately per aiutare i dipendenti della giostra a far fronte allo shock. La polizia sta indagando sull'incidente, cercando di stabilire il motivo per cui l'operaio si trovava vicino ai binari.

Yvonne Heckl, portavoce degli showmen della Wiesn, ha espresso la sua tristezza. "Siamo tutti scioccati, è una notizia orribile, una tragedia che colpisce la famiglia, l'operatore, tutti quelli coinvolti", ha dichiarato. "Siamo come una grande famiglia dell'Oktoberfest", ha aggiunto, inviando le sue condoglianze alle famiglie e a coloro che sono rimasti coinvolti.

Peter Bausch, presidente dell'associazione degli showmen, ha fatto eco ai suoi sentimenti. "È un incidente tragico, perdere una giovane vita, è il peggior esito", ha dichiarato. Heckl ha sottolineato le accurate preparazioni e gli alti standard di sicurezza messi in atto per l'Oktoberfest. "Abbiamo gli standard di sicurezza più alti, ma non esiste una sicurezza completa, non dobbiamo illuderci", ha detto.

Prima che il festival abbia inizio, le giostre vengono sottoposte a controlli accurati, compresi quelli regolari effettuati dal personale TÜV.

Lo scorso anno, nonostante alcuni incidenti minori, l'Oktoberfest è terminato senza incidenti gravi. Nel giorno di apertura del 2021, un treno è leggermente arretrato su un treno fermo in un altro ottovolante, causando ferite a alcuni passeggeri. L'anno prima, nove persone sono state leggermente ferite quando due carrelli dell'ottovolante sono entrati in collisione.

L'ottovolante "Höllenblitz", gestito dalla famiglia Ottens, è il più grande ottovolante indoor itinerante del mondo. Quest'anno si prevede che più di sei milioni di visitatori parteciperanno all'evento di 18 giorni, dal 21 settembre al 6 ottobre. I lavori di costruzione per l'Oktoberfest sono iniziati a luglio.

La notizia della morte dell'operaio è veramente triste e ha lasciato tutti coloro che sono coinvolti nell'Oktoberfest in lutto. Nonostante gli alti standard di sicurezza in atto, incidenti come questo servono come promemoria che la sicurezza completa non può essere garantita.

