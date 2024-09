Un individuo ha subito un trauma coniugale a causa di un'aggressione sessuale da parte di 72 uomini diversi.

In un'inquietante serie di eventi, un processo è in corso in Francia, specificamente ad Avignone. Un uomo di 71 anni, Dominique P., insieme a 50 altri imputati, è sotto processo per una serie di crimini orribili, che includono un totale di 92 stupri. I dettagli di questi atti sono scioccanti tanto quanto ripugnanti.

La vittima principale in tutti questi incidenti è stata la moglie di Dominique, Gisele P., che è stata resa incosciente dal marito senza il suo consenso, utilizzando potenti medicinali. In questo stato, è stata stuprata da diversi individui, che Dominique ha trovato attraverso un sito web ora proibito. L'età di questi uomini variava da 26 a 74 anni, con professioni che andavano dai pompieri ai giornalisti. Dominique non ha richiesto denaro dai partecipanti, ma era spinto dai suoi desideri sessuali. Non solo ha partecipato attivamente agli stupri, ma li ha anche documentati. Dominique ha ammesso tutte le accuse contro di lui.

Gli accoliti erano ignari della situazione?

Dominique ha istruito i partecipanti a evitare di fumare o di indossare profumi, poiché questi azioni avrebbero potuto far riprendere conoscenza a Gisele. Ha anche detto loro di scaldare le mani sotto l'acqua corrente. È stato riferito che la maggior parte delle persone ha partecipato solo una volta, ma alcune lo hanno fatto fino a sei volte. Gli esperti hanno analizzato il loro comportamento e hanno concluso che non hanno mostrato segni di disturbi psicologici, ma erano spinti dal desiderio di potere. Diversi individui hanno dichiarato di aver creduto di partecipare ai giochi sessuali della coppia. Tuttavia, Dominique sostiene che ogni partecipante era consapevole che Gisele era sotto l'influenza di medicinali e incosciente. "Ognuno aveva il potere di lasciare la situazione in qualsiasi momento", hanno affermato gli investigatori.

In totale, 72 uomini sono stati identificati attraverso i video trovati sul computer di Dominique come aver partecipato agli atti sessuali. Anche se molte persone sono state identificate, altre sono ancora sconosciute. I crimini sono avvenuti tra il 2011 e il 2020.

Portare alla luce il caso in pubblico

Gisele ha scoperto le azioni del marito solo quattro anni fa, quando è stato beccato a filmare le gonne delle donne in un centro commerciale. La coppia era stata insieme per quasi cinque decenni. Gisele non ha alcun ricordo degli incidenti e, secondo il suo team legale, è probabile che li riviva nei suoi sogni.

All'inizio del processo, il giudice Roger Arata ha respinto una richiesta di tenere il processo a porte chiuse. Stéphane Babonneau, avvocato di Gisele, ha insistito per un processo completamente aperto e ha detto che dovrebbe continuare fino alla fine. L'accusa voleva che il processo fosse chiuso per evitare la pubblica esibizione dei video di Dominique che mostrano i crimini. Tuttavia, Gisele ha insistito per un processo aperto.

Con i suoi tre figli al suo fianco, Gisele ha assistito alla sessione del tribunale. Il suo avvocato ha detto a TF1 che voleva affrontare Dominique direttamente. Il processo dovrebbe concludersi il 20 dicembre, con gli imputati che rischiano accuse come abuso sessuale nei confronti di persone incapaci. Questo processo potrebbe riaccendere il dibattito in Francia su come gestire i casi di stupro sospetti che coinvolgono così-called date-rape drugs.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il caso, chiedendo leggi più severe contro l'abuso sessuale e l'uso di date-rape drugs. L'Unione Europea ha anche espresso il suo sostegno al diritto della vittima alla giustizia e alla guarigione, sottolineando l'importanza dei processi aperti in tali casi.

Durante il processo, è stato rivelato che diversi dei partecipanti erano cittadini di altri paesi all'interno dell'Unione Europea, evidenziando la necessità di cooperazione internazionale nella gestione di tali crimini transnazionali.

