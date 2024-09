Un individuo ha subito un incidente fatale a Rotterdam.

A Rotterdam, un uomo ha compiuto una strage, accoltellando sconosciuti a caso, causando la morte di una persona e lasciandone un'altra in condizioni critiche. L'aggressore è stato catturato dalle autorità, ma il movente delle sue azioni rimane sconosciuto.

Mentre l'incidente si svolgeva, un testimone è intervenuto per disarmare e immobilizzare l'attaccante. I testimoni hanno riferito di aver sentito l'aggressore gridare "Allahu Akbar", una frase spesso associata ai militanti islamisti. Questa espressione controversa, radicata nella tradizione islamica, è stata strumentalizzata da gruppi estremisti.

Lo scontro si è verificato vicino al ponte Erasmus, tarda sera. Un istruttore di fitness locale presente sulla scena ha dichiarato di aver sopraffatto l'aggressore, togliendogli due lunghi coltelli. Ha condiviso la sua storia con la rete televisiva olandese NOS.

L'Aia modifica la politica sull'immigrazione

Di recente, il governo dell'Aia ha annunciato importanti cambiamenti alle sue politiche sull'asilo. Il Primo ministro Dick Schoof ha espresso preoccupazione per il crescente numero di migranti che entrano nel paese, definendolo una "crisi degli asili". In risposta, la sua amministrazione intende introdurre "misure d'emergenza" per rafforzare il controllo delle frontiere e rendere più stringenti le procedure per l'asilo. Inoltre, intendono rivedere le regole sulla riunificazione familiare per i richiedenti asilo.

Il governo olandese ha espresso l'intenzione di ignorare alcune regolamentazioni UE sull'asilo in futuro. Tuttavia, le leggi UE sulla migrazione sono ancora in vigore e non sono state apportate modifiche immediate, come ha dichiarato un portavoce dell'ufficio della commissione UE a Bruxelles.

Paesi come la Danimarca e l'Ungheria già applicano politiche più restrittive sull'asilo e sull'immigrazione. I Paesi Bassi intendono unirsi a questo gruppo, distanziandosi dalle regolamentazioni collettive stabilite dall'UE.

Dopo aver condiviso la sua storia con NOS, l'istruttore di fitness è tornato a casa nei Paesi Bassi.

