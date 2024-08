- Un individuo ha subito un incidente di sparatoria alla stazione centrale di Francoforte.

Un tizio è stato fermato alla Stazione Centrale di Francoforte, come ha dichiarato un portavoce della polizia. Questo incidente sanguinoso è avvenuto di martedì sera, intorno alle 21, vicino a una piattaforma. Un sospetto ha tentato di fuggire ma è stato catturato dalla polizia federale solo a pochi metri dalla scena. Le ragioni di questo atto di violenza erano ancora da chiarire e non sono state rese note inizialmente informazioni sui due uomini coinvolti.

La stazione è stata chiusa per circa 25 minuti a causa del caos della polizia, ha annunciato il portavoce dopo la mezzanotte. Anche se il caos è continuato e alcune sezioni della stazione erano ancora interdette, i treni sono tornati a circolare.

Il sospetto ha tentato di fuggire attraverso l'area adiacente alla stazione ferroviaria, ma la sua fuga è stata impedita dagli ufficiali di legge determinati. Despite the incident, the railway services eventually resumed, allowing trains to travel along their scheduled routes.

Leggi anche: