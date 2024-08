- Un individuo ha subito un grave incidente con un tram, in condizioni critiche.

A Düsseldorf, due persone hanno perso la vita dopo essere state investite da un tram. Secondo il resoconto delle autorità, un uomo di 45 anni è rimasto incastrato sotto il veicolo e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per i soccorsi. Il suo stato di salute è attualmente grave. L'altra persona ferita, un uomo di 47 anni anch'egli di Düsseldorf, è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche.

L'incidente si è verificato sabato sera all'incrocio tra Graf-Adolf-Straße e Hüttenstraße, mentre il tram della linea 706 si dirigeva verso Berliner Allee.

Le testimonianze preliminari suggeriscono che le due persone hanno ignorato il segnale di avvertimento e hanno attraversato i binari nonostante il semaforo pedonale rosso. Nonostante il tram abbia frenato d'emergenza, l'impatto è stato inevitabile.

Le autorità, preso atto dell'incidente, stanno valutando l'adozione di misure di sicurezza più severe agli incroci, tra cui segnali di avvertimento più forti e persino multe per chi li ignora. Dopo la riunione del consiglio comunale locale, la Commissione adoterà gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 113 per attuare efficacemente queste nuove misure di sicurezza.

Leggi anche: