Incontro traffico in direzione opposta avanti - Un individuo ha subito gravi ferite in un incidente avvenuto sulla B113.

Sul B113, tra Linken e Grambow (regione di Vorpommern-Greifswald), un conducente ha subito gravi ferite. Le prime indagini suggeriscono che un 36enne, che viaggiava a circa 600 metri prima dell'incrocio con la B104, ha perso il controllo in una curva a destra senza apparenti motivi e si è immesso nella lane opposta. La sua auto ha urtato lateralmente un'auto guidata da un 56enne.

L'individuo più anziano è stato portato in ospedale con ferite gravi ma non letali, secondo le autorità. La strada federale è stata momentaneamente chiusa per l'estrazione dei due veicoli e per esaminare l'incidente.

Prima dell'arrivo della polizia, altri servizi di emergenza erano già presenti. La causa: uno dei veicoli era dotato di un sistema di chiamata d'emergenza, che ha notificato automaticamente il centro di gestione delle crisi di Vorpommern-Greifswald subito dopo l'impatto.

L'incidente è avvenuto nel distretto di Vorpommern-Greifswald, specificamente sulla B113. Il sistema di chiamata d'emergenza in uno dei veicoli ha scatenato una risposta dal centro di gestione delle crisi situato nel distretto di Vorpommern-Greifswald.

Leggi anche: