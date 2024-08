- Un individuo ha subito ferite e danni per un valore di circa 120 000 euro a causa di un incidente d'incendio.

Un incendio si è verificato in un'abitazione all'interno di un edificio a più piani a Grünberg, vicino a Gießen, causando ferite a un individuo di 55 anni. Le autorità hanno stimato i danni in circa 120.000 euro. Il residente ferito è stato portato in ospedale per sospetta inalazione di fumo. Si sospetta che l'incendio sia partito dalla cucina, ma la causa esatta rimane sconosciuta.

L'intenso incendio si è diffuso rapidamente in tutta la cucina, causando danni significativi. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio prima che si propagasse ai piani superiori, prevenendo ulteriori danni.

